'Advocate in Zoetermeer voor 20.000 euro in het gezicht gestoken'

De zaak van een advocate uit Zoetermeer die in het gezicht werd gestoken, wordt woensdag behandeld in de rechtbank. De hoofdverdachte, de man die haar stak, is nog steeds voortvluchtig. Wel zijn er drie mannen uit Amsterdam aangehouden die betrokken zouden zijn bij de steekpartij. Het Openbaar Ministerie verdenkt het trio van poging tot moord of doodslag.

Van de drie Amsterdammers waren er twee woensdag aanwezig in de rechtszaal, namelijk Marwan I. en Yassine D. De derde verdachte, Omer P. was niet aanwezig. Yassine D. zou eerder veroordeeld zijn voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere in 2012, zo schrijft het AD. Hij was toen 15 jaar.

In de rechtszaal werden woensdag vooral de feiten in de zaak behandeld. Zo begon de rechter de zitting met het verhaal dat de advocate op de bewuste 26 september een afspraak had met een man die zich El Hachi noemde. Om 15.00 uur kwam de man het advocatenkantoor binnen om te praten over zijn echtscheiding. De advocate praatte zo’n tien minuten met hem, waarna hij plotseling een stanleymes tevoorschijn haalde en drie snijwonden aan het slachtoffer toebracht.



Ambulance

De toegetakelde advocate zakte in elkaar, terwijl de dader wegrende. Uiteindelijk werd ze met een ambulance afgevoerd. De man die waarschijnlijk stak, is nog steeds voortvluchtig. Hij had een kenmerkend hoedje op en was jong. Volgens de advocate leek het alsof hij tussen de 15 en 18 jaar was.

Er werden twee getuigen opgevoerd die belangrijke informatie hadden in de zaak. Ze zijn beiden bekenden van politie en justitie, maar willen anoniem blijven. Een van de getuigen wist in detail te vertellen dat Marwan I. betrokken was bij de steekpartij. Hij verklaarde namelijk dat Marwan I. 20.000 euro verdiende aan de aanslag op de advocate. De advocate zou 'gekrast' moeten worden.'Niet dood, maar een litteken.'



Marwan I stuurde vijftienjarige jongen

'Marwan I. heeft gebeld, de afspraak gemaakt', zou de getuige tegen de politie hebben gezegd. ‘En vervolgens die 15-jarige jongen ernaartoe hebben gestuurd, die heeft gekrast.' Volgens de getuige zou Marwan I. de opdracht hebben gekregen via een telefoon met encryptie, die voor anderen niet te ontcijferen is.

Na de aanslag zou Marwan I. meteen naar Marokko zijn gegaan vanwege 'Jetski enzo'. Marwan I wil niet zeggen of hij in het Afrikaanse land was. De rechter zegt wel dat hij inderdaad een tijd in Marokko was.



Vingers tegen de lippen

De getuige in de zaak zou Marwan I. nog niet lang kennen. Pas na de aanslag op de advocate, spraken ze voor het eerst met elkaar. 'Jij bent van die steekpartij', zei de getuige. Marwan I. maakte een gebaar met een vinger tegen zijn lippen.

Volgens de tweede getuige zit de hoofdverdachte nog in Marokko, in dezelfde stad als waar Marwan I. vandaan komt. Ook zou volgens de tweede getuige Marwan I. hebben opgeschept dat hij zesduizend euro jatte op een advocatenkantoor in Zoetermeer.



Zwijgrecht

De rechter vroeg aan de verdachten die in de rechtszaal waren: of ze die middag in Zoetermeer waren? Marwan I. zegt dat hij wel in de forenzenstad was, maar niets met de steekpartij te maken heeft. Yassine D. zegt dat hij geen verklaring wil afleggen en dat hij onschuldig is. 'Ik wil alleen over mij persoonlijk praten', liet hij horen.

Vervolgens vroeg de rechter aan Marwan I. of hij bekend is in Zoetermeer? Op dat moment beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht. Hij geeft aan dat hij waarschijnlijk geen enkele vraag gaat beantwoorden. Vervolgens stelde de rechter nog een tiental vragen over de aanwezigheid van Marwan I. die middag in Zoetermeer. Hij zei tenslotte geïrriteerd: 'misschien moet u me niks meer vragen'.



OV-chipkaart

De twee verdachten die in de rechtbank aanwezig waren zijn beide door een combinatie van tips, camerabeelden, herkenning, het gebruik van een OV-chipkaart en gebruik van mobiele telefoon opgepakt. Vooral het camerabeeld is enorm uitgeplozen. Een hele looproute werd er aan afgeleid.

Op camerabeelden heeft de politie gezien dat drie verdachten om 15.10 uur op 26 sept op de stoep op de Van Leeuwenhoeklaan lopen. Ze lopen in de richting van de Van Rijweg, de straat waaraan het advocatenkantoor ligt. (Tekst gaat verder onder de tweet)



'Man met het hoedje'

Naast de looproute waren de camerabeelden ook goed voor herkenning. Zo herkende de gestoken advocate haar belager en zag een politieagent Yassine D. op de camerabeelden. De agent kent hem in het kader van de Top600-aanpak in Amsterdam, een lijst met zeshonderd hoofdstedelijke criminelen.

De rechter was vooral nieuwsgierig naar de nog steeds voortvluchtige ‘man met het hoedje’. Er werden tientallen vragen aan Marwan I. gesteld in de rechtszaal. Maar het enige antwoord dat de ruimte vulde was: 'Ik ken hem niet en ik beroep me op mijn zwijgrecht.'

Later meer over deze zaak.