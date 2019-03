Ben jij een snurker? Dat kan gevaarlijk zijn, wist je dat?

Een op de vier Nederlanders slaapt slecht en een op de vijf is een chronische snurker. Het is niet alleen vervelend voor je partner wanneer je 's nachts hele bossen omzaagt, maar kan ook gevaarlijk zijn. Naar schatting 600.000 mensen hebben last van apneu, waardoor je adem soms meer dan 30 keer per nacht stokt. Gevaarlijk en duur, want apneu kost ons naar schatting 1,5 miljard euro per jaar.

Kortom, genoeg redenen om daar eens goed gesprek over te voeren. En dat is precies wat er woensdagavond gebeurt op Radio West. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur praat Yvonne Nesselaar in het programma Vitamine W met twee wakkere gasten: dr. Roselyne Rijsman (neuroloog) en Jacqueleine Knol (slaaplaborante). Beiden werken bij het ziekenhuis Haaglanden MC.

Nederland kent zo'n 600.000 zware snurkers, maar nog niet eens de helft daarvan zoekt hulp. Volgens artsen is het belangrijk dat ze dat juist wel gaan doen. Maar waarom eigenlijk? En wat doe je daar dan aan? Dat hoor je deze week dus in Vitamine W. Woensdagavond live op de radio, of via de podcast. Heb je vragen? Mail dan naar vitaminew@omroepwest.nl