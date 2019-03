Haagse flat 'Het Strijkijzer' fluit weer... En wij weten hoe dat komt

Sinds oktober vorig jaar fluit hij weer, het Strijkijzer ofwel de 132 meter hoge toren aan het Rijswijkseplein in Den Haag. De veroorzaker lijkt nu gevonden; de glazenwassersrails bovenop het dak. Deze rails, waar de bak voor de glazenwassers aan gekoppeld is, is aan de bovenkant open.

In eerste instantie dacht woningcorporatie Vestia dat het fluiten - dat door een buurtbewoner eerder werd omschreven als 'een hoog geluid, bijna als een alarm dat afgaat'- veroorzaakt werd door weggehaalde panelen. Deze panelen waren juist geplaatst om het fluitgeluid tegen te gaan.

De panelen werden vanwege schilderwerkzaamheden en onderhoud door Vestia verwijderd. Onderzoeksbureau Peutz uit Zoetermeer onderzoekt de fluittoon en vond in Naarden een gelijkende situatie. Daar was een wooncomplex waar de bewoners in 2012 last hadden van fluiten. Bij dit wooncomplex hebben ze de opening aan de bovenzijde afgedekt en aan de onderkant een borstelprofiel geplaatst. Sindsdien zijn de klachten niet meer terug gekeerd, aldus Peutz.



Rails tijdelijk afgedekt

'Het is een complexe situatie' legt een woordvoerder van Vestia uit. 'Het fluiten kan ook door een combinatie van de panelen en de rails worden veroorzaakt.' Bij het Strijkijzer wordt volgende week de rails ook tijdelijk afgedekt om te zien of de geluidsoverlast stopt. Wanneer dit niet helpt, zullen de platen versneld worden teruggeplaatst tijdens schilderswerkzaamheden, aldus Vestia.