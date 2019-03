Bedrijfsgeheimen gefotografeerd bij innovatieve Poeldijkse kweker

Kassenbouwer Certhon uit Poeldijk heeft in 2016 en 2017 bedrijfsgeheimen gefotografeerd bij een innovatieve kweker uit hetzelfde dorp. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn daarmee afspraken over geheimhouding geschonden.

Future Crops heet de innovatieve kruidenteler. Het bedrijf werkt met het principe van vertical farming. Daarbij staan gestapelde teeltbakken in een laboratoriumachtige setting, waarbij temperatuur en licht volledig worden gecontroleerd. Telers zijn op die manier niet afhankelijk van seizoenen en hebben geen bestrijdingsmiddelen nodig. Het bedrijf investeerde de afgelopen jaren tien miljoen euro in het ontwerp.

Certhon kreeg in 2016 de opdracht om de klimaatkamer (controlekamer) te bouwen in het pand. Vooraf zijn afspraken ondertekend over geheimhouding rond de innovatieve processen in de teeltruimten. Future Crops betrapte medewerkers van Certhon vervolgens twee keer op het maken van beeldopnamen van de teeltruimten.



Bedrijfsgeheim

Onderhandelingen over een nadere geheimhoudingsverklaring mislukten. Future Crops stapte naar de rechter, omdat het bang is dat Certhon het materiaal gebruikt voor eigen gewin. Het bedrijf ontwikkelt zelf namelijk ook innovatieve teeltmethoden voor kruiden. De rechter oordeelt dat Certhon de afspraken heeft geschonden en dat Future Crops genoeg heeft gedaan om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Volgens de rechter valt echter niet vast te stellen dat Certhon de gemaakte foto's gebruikt of deelt met derden. Daardoor kan ook niet worden bewezen dat Future Crops daadwerkelijk schade lijdt. De rechter legt daarom geen dwangsom op aan Certhon, zoals Future Crops eiste. Ook gaat de rechter niet mee in de eis van Future Crops dat Certhon vijf jaar lang nergens ter wereld een vergelijkbare installatie mag bouwen. Wel moet de kassenbouwer de incasso- en proceskosten van ruim vierduizend euro betalen.

LEES OOK: Enorm tekort aan bedrijventerreinen Westland