ADO bindt Hooi seizoen langer en doet vier spelers nieuwe aanbieding

ADO Den Haag kan ook aankomend seizoen beschikken over aanvaller Elson Hooi. De Haagse club heeft woensdagmiddag bekend gemaakt de optie in het contract van de buitenspeler te lichten. Daarnaast heeft de Haagse club vier spelers een aanbieding gedaan en drie spelers in de wachtkamer gezet.

Aflopers Lex Immers, John Goossens, Sheraldo Becker en Mike Havekotte hebben een nieuwe aanbieding op zak. Of een langer verblijf er voor Melvyn Lorenzen, Erik Falkenburg en Trevor David (allen een aflopend contract) in zit is nog de vraag. ‘Dat bekijken we in een later stadium’, aldus Jeffrey van As, technisch manager van de Haagse club.

Alle clubs in het betaalde voetbal zijn verplicht om voor 1 april formele opzeggingen te melden aan spelers met een aflopend contract.