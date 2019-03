Verdachte 'onwaarschijnlijke' schietpartij Lorentzplein in Den Haag blijft vast

'Dit is een heel onwaarschijnlijk verhaal', zei de advocaat van de verdachte woensdag bij de Haagse rechtbank over de verklaring van het slachtoffer. Deze was ook nog eens onvindbaar voor de politie toen die hem onlangs nog eens wilde ondervragen over het incident, dat plaatsvond in de vroege ochtend van 15 september vorig jaar. Er zijn ook geen ooggetuigen van de schietpartij.

Volgens de advocaat van de vermeende schutter is het de hoogste tijd om het voorarrest van de Hagenaar op te heffen. De strafzaak is met teveel onduidelijkheid omgeven om zijn client nog langer vast te houden. 'Ik mis mijn familie', zei de verdachte zelf, 'ik wil bij mijn dochter van twee maanden zijn.'



Serieuze verdenkingen

De rechtbank vindt dat er toch genoeg redenen zijn om de Hagenaar vast te houden. In de omgeving van het Lorentzplein zijn wel kogelhulzen gevonden, waarop DNA-sporen zaten die mogelijk van de verdachte afkomstig zijn. 'Er zijn toch serieuze verdenkingen tegen u', zei de rechter.

De politie gaat nog wel op zoek naar het slachtoffer om hem nog eens te verhoren. De zaak wordt mogelijk op 19 juni inhoudelijk behandeld.

