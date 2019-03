Opbrengst verkoop Eneco medio 2020 op rekening gemeente Den Haag

De commissie debatteerde over de start van het verkoopproces van het energiebedrijf. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen en is daarmee, na Rotterdam, de tweede aandeelhouder. Ook andere gemeenten hebben aandelen in Eneco. De waarde van de Haagse aandelen is geschat op 2,5 tot 3 miljard euro. Het idee is dat Den Haag met de opbrengst van de aandelenverkoop onder andere haar duurzaamheidsplannen kan betalen.

Bij een deel van de Haagse oppositiepartijen zit veel chagrijn. Zo wilde het vorige stadsbestuur de aandelen al verkopen, maar daar ging de toenmalige gemeenteraad voor liggen. Vervolgens trad de coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks aan en die besloot de aandelen toch te verkopen.



Chagrijn

De gemeenteraad werd hierover door middel van een briefje van wethouder Guernaoui geïnformeerd, terwijl er een nieuw raadsbesluit had moeten worden genomen, vindt de oppositie. Het leidde vorig jaar tot een forse aanvaring tussen de oppositie en de wethouder. Vrijwel de voltallige oppositie diende een motie van treurnis in, omdat de partijen vonden dat Guernaoui 'regentesk gedrag' vertoonde en de gemeenteraad door hem buitenspel is gezet.

CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster sprak haar ergernis over het proces uit. 'We hebben als gemeenteraad nauwelijks inbreng gehad, we zijn telkens achteraf geïnformeerd, er staan stukken op rood die niet vertrouwelijk hoeven te zijn. Dat is precies waar het chagrijn van het CDA zit', zei Koster.



26 keer gedebatteerd

Raadslid Ralf Sluijs van coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos viel daarop het CDA aan. 'We hebben de afgelopen twee jaar een kleine 26 keer met elkaar gedebatteerd over dit onderwerp. Vindt u dat dat niet voldoende is geweest?', vroeg hij. Koster schudde nee: 'Het gaat hier om de verkoop van een bedrijf dat wij vroeger nutsbedrijven noemden, dus het gaat om het belang van al onze Haagse inwoners. Het wordt ook wel het 'Haagse tafelzilver' genoemd, dus daar kan je nooit genoeg debatten over voeren.'

Koster richtte vervolgens haar pijlen op wethouder Guernaoui. 'Deze wethouder, die wij van tevoren niet echt hadden beticht van achterkamertjespolitiek, doet dat nu toch wel echt.' Sluijs nam het voor de wethouder op. 'Dat is een scherpe aantijging. Dat herken ik absoluut niet.' Volgens Sluijs heeft de Haagse raad minder zeggenschap over Eneco, 'omdat we later op de trein zijn gestapt dan andere partijen, dus dan is het gevolg dat wij iets minder invloed hebben kunnen uitoefenen dan mevrouw Koster wellicht gehoopt had'.



'Deze vraag heb ik al tig keer beantwoord'

Tijdens de commissievergadering botste de Haagse raad opnieuw flink met wethouder Guernaoui. Fractievoorzitter Martijn Balster (PvdA) stelde de vraag wat er gebeurt als de Haagse gemeenteraad als enige gemeente tegen het bod stemt van de partij die de Eneco-aandelen overneemt. Maar Guernaoui wilde niet op die vraag ingaan. 'Ik verwacht niet dat Den Haag 'nee' gaat zeggen. Er komt straks een partij die voldoet aan onze criteria en dan zal deze raad 'ja' zeggen.'

Balster liet het daar niet bij zitten en stelde de vraag nogmaals, tot ergernis bij wethouder Guernaoui. 'Deze vraag heb ik al tig keer beantwoord. Dus u heeft het antwoord. U bent het vergeten? Op zo'n belangrijk dossier weet u niet wat er gebeurt? Dat vind ik echt jammer, want ik heb het al tig keer gezegd', zei Guernaoui geïrriteerd.



'Zo blijven we bezig'

De voorzitter van de commissie probeerde de situatie te sussen en vroeg Guernaoui of hij de vraag niet toch zou willen beantwoorden. 'Nee. Zo blijven we bezig', foeterde de wethouder. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster schoot PvdA'er Balster te hulp. 'Als het antwoord duidelijk zou zijn, zou de heer Balster er niet naar vragen.' Maar ze bood ook aan Guernaoui de helpende hand. 'Kan de wethouder aangeven wanneer, in welke brief of welk debat hij precies gezegd heeft wat het antwoord is op de vraag van de heer Balster. Dan kunnen we dat even nakijken', zei de CDA'er. Guernaoui zuchtte en zei: 'Dan concludeer ik dat ook het CDA het antwoord niet meer weet?'

Na het geharrewar was Guernaoui toch bereid om de vraag te beantwoorden. 'Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen. Stel dat alleen Den Haag tegen stemt, dan heeft 16,55 procent van de aandeelhouders tegen gestemd.' Als de andere gemeenten voor stemmen, dan betekent dat dus dat alle aandelen worden verkocht, ondanks de tegenstem van Den Haag.



'Moeten we tekenen bij het kruisje?'

Ook oppositiepartijen Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP waren, net als tijdens andere debatten op dit dossier, kritisch op het verkoopproces. De partijen maken zich zorgen over de duurzame koers van Eneco, na de verkoop van de aandelen. 'Er zijn geen keiharde criteria voor de kopers vastgelegd', zei Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren. Ook Peter Bos van de Haagse Stadspartij vond de gevraagde voorwaarden 'summier'. En Koen van Haeften (CU/SGP) vroeg welke rol de gemeenteraad eigenlijk nog heeft. 'Of moeten we tekenen bij het kruisje?'

Guernaoui benadrukte dat de raad het laatste woord heeft. De partij met het beste bod wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 'Het is uiteindelijk aan de raad om het voorstel te steunen', zei Guernaoui. 'We liggen nu op schema. Ik verwacht dat andere gemeenten ook willen verkopen en dan zal het worden verkocht. Dat verwacht ik eind van het jaar. Vóór de zomer van volgend jaar, met een beetje geluk, zal het geld op de rekening staan', aldus de wethouder.



Gecontroleerde veiling

Eneco zal worden verkocht via een zogeheten gecontroleerde veiling. Daarbij kunnen geïnteresseerde partijen in opeenvolgende rondes bieden op het bedrijf. Op die manier hopen de aandeelhouders een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen voor Eneco. Tot nu toe hebben Shell en PGGM gezamenlijk en de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij zich gemeld als potentiële koper.

