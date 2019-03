Geen vleermuizen in De Eendenburcht Wateringen

Postduivenvereniging Samen Sterk in Wateringen | Foto: Omroep West

Er zijn geen vleermuizen aangetroffen in De Eendenburcht in Wateringen. Dat blijkt uit flora- en faunaonderzoek, zegt de gemeente Westland desgevraagd. De sloopplannen van het gebouw werden vorig jaar vanwege de mogelijke aanwezigheid van de beschermde diertjes met een jaar uitgesteld.

Voorman Jan de Raaf van postduivenvereniging Samen Sterk kreeg de afgelopen geregeld gekscherend de vraag of hij het verhaal van de vleermuizen misschien had verzonnen. Waar ik die beestje vandaan had gehaald bijvoorbeeld.' Het kwam de leden van de vereniging goed uit omdat ze zo een jaar langer gebruik konden maken van het pand. 'Maar ik heb er echt een aantal zien rondvliegen vorig jaar.'

Al jaren is Samen Sterk op zoek naar een alternatieve locatie. De vereniging moet de Eendenburcht uit omdat de gemeente Westland er klaslokalen voor scholen wil neerzetten. Nu blijkt dat de sloop pas in de zomer van 2020 afgerond moet zijn. 'De duivenvereniging heeft nu nog even respijt', aldus de gemeentewoordvoerder.



Op zoek naar andere locatie

Locaties als OKK, De Vang en de kantine van VELO bleken eerder te klein of niet haalbaar. De postduivenvereniging zegt dat de gemeente momenteel een andere locatie onderzoekt. De woordvoerder kan daar nog niet op ingaan. Intussen kan De Raaf komend weekend het nieuwe postduivenseizoen nog eenmaal starten vanuit De Eendenburcht.

