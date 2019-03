Verdachte gooit glas: 'Die man irriteerde me al heel lang'

Ibrahim had een borreltje op, daarom weet hij niet meer zo goed wat er die avond precies is gebeurd in het café. De 51-jarige Hagenaar geeft toe dat hij Radjesh een glas in zijn gezicht duwde. 'Het was uit zelfverdediging, die man is twee keer zo groot.' 'Het lijkt meer op irritatie', zegt de politierechter. Ibrahim knikt: 'Dat zat er ook in, zo eerlijk ben ik. Die man irriteerde me al heel lang.'

Ibrahim vertelt de politierechter over die avond in de kroeg. 'Radjesh zat aan de bar. Hij had altijd al een hekel aan me, een grote bek tegen iedereen. Ik wilde wat bestellen en toen keek hij alsof hij wat wilde doen. Ik dacht, ik moet me verdedigen en ik pakte een glas.'

'En toen?' vraagt de rechter. 'Toen kreeg hij dat glas in zijn gezicht.' 'Heeft u hem gestoken?' Ibrahim twijfelt: 'Nee, geduwd.' 'Ging het glas kapot?' 'Ja', zegt de man zonder aarzelen. 'Ik had ook een snee in mijn hand. Toen ben ik naar achter gebracht en verder weet ik het niet meer.'



Laf dat hij aangifte deed

De politierechter vertelt dat Radjesh een snee in zijn kin had. 'Het had heel anders kunnen aflopen. Wat u deed is heel gevaarlijk.' Ibrahim is niet onder de indruk. 'Dat is achteraf, zover is het niet gekomen. Het is laf dat hij aangifte deed. Zoiets los je toch onderling op.' De rechter kijkt bedenkelijk. 'Daar zeg ik even niks over.'

De officier verdenkt Ibrahim van zware mishandeling. 'Nu was het zijn kin, maar het glas had ook in zijn hals of ogen kunnen komen. Er was geen sprake van zelfverdediging, u was geïrriteerd. Het is een onnodig en zeer agressief feit.' De eis van de officier is fors. 'Zware mishandeling met een steekwapen, uitgaangsgeweld weegt extra zwaar, ik eis vier maanden cel.'



Stevige taakstraf

De rechter kijkt de man van 51 eens goed aan en dan doet ze uitspraak. 'U had het gevoel dat u zich moest verdedigen, maar waarom is niet duidelijk geworden, dus dat gaat niet op. Ik leg u een stevige taakstraf op van 120 uur.' Ibrahim reageert niet op de milde straf die hem wordt opgelegd. 'Dit soort dingen moet u niet meer doen', besluit de rechter. 'Dat zal ook niet gebeuren,' zegt de Hagenaar.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?