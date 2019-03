'Wolf in schaapskleren' blijft moord met hakbijl en touw ontkennen

Rik B. (59) uit Alphen aan den Rijn blijft ontkennen dat hij zijn zakenpartner met een hakbijl en touw om het leven heeft gebracht. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een regiezitting van de zaak. Zijn advocate vroeg om opheffing van de hechtenis. Maar de man, die door het Openbaar Ministerie (OM) een 'wolf in schaapskleren' is genoemd, moet vast blijven zitten.

Er zijn volgens de rechter na acht maanden onderzoek 'stevige verdenkingen' tegen de man. Hij zou op 3 augustus vorig jaar in Alphen zijn compagnon Aldrik Frik (54) hebben vermoord in een ruzie over geld. De verdachte heeft vanaf het begin gezegd onschuldig te zijn.

Bij de regiezitting woensdag was hij niet aanwezig, De vorige rechtszaak en de berichtgeving in de media waren hem zwaar gevallen, zo stelde zijn advocate. 'Hij is een intelligente man, een familieman die dertig jaar met plezier heeft samengewerkt met zijn partner.'



'Hier klopt iets niet'

De advocate vindt dat het OM geen bewijs heeft om haar cliënt langer vast te houden. 'Er is geen smoking gun, geen moordwapen. Verder roept het motief vraagtekens op. Het onderzoek heeft veel losse eindjes, hier klopt iets niet.'

Maar de officier van justitie hield vol dat de wagen van de verdachte die bewuste ochtend naar zijn bedrijf aan de Ondernemingsweg reed. Verder logde hij in op zijn computer en is er een patroon van bloedspatten op zijn rug gevonden. De officier zei ook dat de samenleving het niet zou begrijpen als de zakenman vrij zou rondlopen. Zij wees naar de overvolle rechtszaal, waar belangstellenden moesten staan.



Medewerker heeft een alibi

De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat Rik B. moet blijven vastzitten, omdat er stevige verdenkingen tegen hem blijven. Hij is de enige die in beeld is voor de moord. Een medewerker die op die ochtend ook in het bedrijf was, heeft een alibi. De rechtszaak wordt op woensdag 19 juni voortgezet en dan in een grotere zaal.

