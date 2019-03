Burgemeester wil gebiedsverbod na rellen tussen supporters van Quick Boys en Katwijk

'Beschamend', zo noemt de Katwijkse burgemeester Cornelis Visser de rellen tussen fans van Quick Boys en VV Katwijk van afgelopen zaterdag. Hij wil in de toekomst meer ongeregeldheden voorkomen door een gebiedsverbod in te stellen voor supporters die in overtreding gaan.

Opmerkelijk was dat de ploegen afgelopen weekend niet eens tegen elkaar speelden. Op het eigen sportpark De Krom speelde Katwijk de derby tegen Rijnsburgse Boys, terwijl Quick Boys op bezoek ging bij Eemdijk. Op de terugweg van het uitduel reed een partybus met Quick Boys-aanhangers langs De Krom, waarna op de weg voor het complex van Katwijk rellen uitbraken.

De besturen van beide clubs hebben volgens burgemeester Visser al met elkaar gesproken. 'Het is lastig om het gebruik van een partybus tegen te gaan', zegt hij woensdag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'We hebben eerder al een veiligheidsconvenant met alle clubs uit de gemeente opgesteld.'



Complexverbod bij opruiing of vandalisme

Het convenant is een afspraak tussen de voetbalclubs Katwijk, Quick Boys, FC Rijnvogels, Rijnsburgse Boys en Valken '68. Er staan harde afspraken in, waarbij de club een complexverbod kan opleggen aan supporters als er sprake is van opruiing, vandalisme of soortgelijke zaken.

Dit kan de burgemeester ondersteunen met een gebiedsverbod. 'Daarin kunnen we elkaar helpen', vertelt Visser. 'Een complexverbod betekent dat iemand niet meer langs de lijn kan staan. Met een gebiedsverbod voorkom je dat iemand in de buurt van de vereniging komt.'



Relschoppers identificeren

'We zijn bezig om de relschoppers van afgelopen zaterdag te identificeren', vervolgt Visser. 'Dan gaan we de personen aanspreken en dan ben ik van plan om een gebiedsverbod in te stellen en de clubs het complexverbod. Het heet geen stadionverbod omdat we bij de clubs niet over een stadion kunnen spreken, maar het is hetzelfde.'

Luister hier naar het gesprek tussen Radio West-presentator Tjeerd Spoor en de Katwijkse burgemeester Cornelis Visser.



LEES OOK: De analyse van Willem van Zuilen: 'Ze spelen paniekvoetbal bij HBS door Marcel Koning weg te sturen'