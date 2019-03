Tankstation gaat na brute overval onbemand verder: 'De lol is ervan af'

Tankstation Van der Molen aan de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn gaat verder als een onbemande pomp. Aanleiding is een brute overval op het benzinestation vorige maand, waarbij één van de medewerkers met een mes werd bedreigd.

De sfeer onder het personeel is volgens ondernemer Arthur van der Molen veranderd na de beroving op vrijdag 1 februari. 'In de heel hechte en gezellige groep met mensen is de angst toegeslagen en is de lol ervan af.'

Van der Molen heeft het geld niet om beveiligingsmaatregelen te treffen voor zijn tankstation. 'Het kan veiliger, maar dat kost heel erg veel geld. En dat geld heb ik niet', legt hij uit.



Kogelwerende kooi maken of sluitbegeleiding huren

De ondernemer zegt niet te kunnen leven met het gevoel dat hij niet het maximale aan veiligheid kan doen, terwijl er wel grote risico's worden gelopen. 'Je kunt een kogelwerende kooi maken of sluitbegeleiding inhuren. Maar de financiële situatie laat dat niet toe.'

De zes personeelsleden die Van der Molen in dienst heeft, moeten op zoek naar een andere baan. 'Toen ik het vertelde, reageerden ze erg begripvol. Ik vind het uiteraard vreselijk om dit te moeten doen, maar ik kan niet anders', aldus de ondernemer.



Afrekenen via een betaalpaal

Het benzinestation gaat dan verder als onbemande locatie, die 24 uur per dag, zeven dagen in de week toegankelijk zal zijn. Weggebruikers kunnen afrekenen via een betaalpaal bij de pompinstallatie.