Rondleiding bouwplaats Cultuurcomplex: 'Het beste gebouw van Nederland'

Het is één van de meest besproken gebouwen van Den Haag; het nieuwe onderwijs en cultuurcomplex (OCC). De eerste ontwerpen moesten terug naar de tekentafel, de gemoederen liepen hoog op vanwege de kosten en het leidde tot een loopgravenoorlog tussen gemeente en aannemer. Maar de bouw is nu al een eind op streek. Tijd voor een rondleiding over de bouwplaats.

In hartje Den Haag is de bouw van het cultuurcomplex nu anderhalf jaar aan de gang. Het OCC wordt het nieuwe thuis van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum.

Thomas Offermans, directeur van Jo Coenen Architects & Urbanists, leidt ons via steigers naar de eerste verdieping van het gebouw. 'We hebben het gebouw zo gemaakt dat het voor iedereen is, niet alleen voor de elite,' zegt Offermans. Het OCC 'kijkt' van alle kanten Den Haag in en nodigt daardoor iedereen uit om binnen te komen; van mensen uit het centrum tot aan bewoners van de Schilderswijk.



Muziek absorberen

Bijzonder zijn de zwarte harmonicakussens tussen kolommen en plafond om geluid te absorberen, zoals van harde housemuziek. 'Dat soort muziek leidt tot enorme trillingen, het gaat echt centimeters op en neer. En beton is hard, dus als je de vloer niet loskoppelt, dan gaat het beton gewoon domweg scheuren.'

Markant zijn de gevelkolommen aan de buitenkant van het gebouw. 'Het is nu nog niet zo goed te zien, maar ze hebben een soort functie als theatergordijn, waar mensen naar binnen kunnen gaan,' zegt Offermans. De stalen constructies van de hoge ingangen zijn ook al te zien. 'Hier komen draaideuren van 4 meter hoog. Zodra je binnenkomt sta je in een ruimtelijke grote hal.' De concertzaal staat vol steigers en kranen en is nog onherkenbaar als concertzaal.



Bloed, zweet en tranen

Als Offermans over de bouwplaats loopt is er voor hem persoonlijk nog geen ruimte om te genieten. ' Dat genieten komt pas wanneer het af is en dat duurt nog tot de zomer van 2021. Nu zie ik vooral alle problemen waar nog een oplossing voor moet komen. En ik zie de punten die met bloed, zweet en tranen tot stand zijn gekomen.'

Hij beaamt dat het gebouw een lastige periode achter de rug heeft. 'Maar frictie maakt glans; zometeen staat er een prachtig resultaat', zegt Offermans. Het mooiste gebouw van Nederland? ' In ieder geval het beste gebouw van Nederland. Tenminste dat vind ik.'