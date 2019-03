Schutter 't Koetsiertje wil alsnog gratie; de Staat weigert

Café 't Koetsiertje in Delft in 1983 | Foto: ANP

De Nederlandse Staat weigert Cevdet Yilmaz gratie te verlenen voor de schietpartij in het Delftse café ’t Koetsiertje in 1983, vanwege de schrijnende situatie van de nabestaanden. De nu 63-jarige schutter kreeg levenslang, maar probeert al jarenlang onder de straf uit te komen. Woensdagochtend eiste zijn advocaat in een kort geding bij de Haagse rechtbank dat hij alsnog gratie krijgt.

In 2001 werd Yilmaz vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een TBS-kliniek. Met rechtszaken wist hij daarna af te dwingen dat hij op begeleid en onbegeleid verlof mocht. Sinds enige tijd mag hij ook onder toezicht buiten de kliniek wonen, bij zijn gezin. Voor Cevdet is dat niet voldoende. Hij vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. Yilmaz zou met zijn vrouw willen terugkeren naar Turkije.

In februari dit jaar besliste de Staat echter negatief op het gratieverzoek. Tijdens het kort geding bij de Haagse rechtbank woensdag lichtte landsadvocaat Cecile Bitter de afwijzing toe. 'De situatie van de nabestaanden en slachtoffers is schrijnend', zei ze. 'Ze hebben na de schietpartij hun leven niet of nauwelijks kunnen oppakken. Ze zijn er slecht aan toe.'



'Erik Engerd'

Tijdens de schietpartij in 1983 begon Cevdet om zich heen te schieten, na een beledigende opmerking, en raakte hij tien mensen. Zes mensen, onder wie een moeder en haar twaalfjarig dochtertje, overleefden de aanslag niet. De schutter zou in de TBS-kliniek echter succesvol behandeld zijn. Deskundigen stelden in 2006 vast dat hij geen gevaar meer vormt voor de samenleving. 'De Nederlandse staat probeert van hem toch een Erik Engerd te maken', stelde Romke Wybenga, de advocaat van Yilmaz, woensdag tijdens het kort geding bij de Haagse rechtbank.

Door hem geen gratie te verlenen, zou de Nederlandse Staat ook in strijd handelen met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verdrag bepaalt dat er ook voor langgestraften uitzicht moet blijven op vrijlating. De landsadvocaat reageerde dat Yilmaz nu al veel vrijheden geniet. Door verschillende instanties was positief geadviseerd op het gratieverzoek, maar volgens de landsadvocaat heeft de regering de vrijheid om van die adviezen af te wijken. De voorzieningenrechter doet op 10 april uitspraak.

