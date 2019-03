Aanhouding na steekincident in Leidse Haarlemmerstraat

Politieonderzoek na steekpartij in Leidse Haarlemmerstraat | Foto: AS Media

LEIDEN -

Bij een steekpartij in de Haarlemmerstraat in Leiden zijn woensdagmiddag twee gewonden gevallen. Na een melding over een mogelijke vechtpartij, troffen agenten in een winkel een man aan met een beenwond. Het slachtoffer kon een goed signalement aan de politie geven. Mede dankzij omstanders hielden agenten in de omgeving een 20-jarige verdachte aan. Ook deze man was gewond.