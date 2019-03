Opvanghuis voor moeders en kinderen krijgt geitjes en moestuin

Elk jaar komen zo'n achtduizend kinderen in Nederland buiten hun schuld in de opvang terecht. In veel gevallen zijn hun moeders, maar ook zij zelf, slachtoffer van mishandeling of huiselijk geweld. Een opvanglocatie mag in zo'n geval dan wel een veilige haven zijn, toch voelt dat niet zo voor kinderen. Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving. Weg van school, hun vriendjes en hun huisdier. Om de pijn wat te verzachten is woensdag op één van die opvanglocaties in Den Haag het project Huisje Boompje Beestje officieel afgetrapt. Via dat project komen moeders en hun kinderen in contact met de natuur.

'De Groene Terp', zo heet de binnentuin van de Haagse opvang nu. De tuin heeft een flinke metamorfose ondergaan, waardoor het nu veel aantrekkelijker is voor kinderen om er te spelen. En dat is geen overbodige luxe, want elk beetje afleiding voor deze groep kinderen helpt. Een moeder die anoniem wil blijven zegt: 'Je wilt het liefst thuis zitten, maar door omstandigheden zit je dan hier. En dan is het fijn dat er toch nog een stukje normaal kan blijven. Niet alle kinderen kunnen naar buiten en dan is dit een stukje grond waar ze wel zichzelf kunnen zijn.'

Daarom is de tuin voorzien van allerlei leuke kinderdingen: een huisje van takken, een evenwichtsbalk, een 'blote voeten-pad', een tunnel. Ook is er een moestuin waar moeder en kind hun handen vuil kunnen maken. Om de connectie met de natuur nog intensiever te maken, worden er ook dieren ingezet. 'Wat je ziet is dat kinderen in de omgang met dieren heel blij worden,' zegt Ivonne Fong-Pien-Joe van de Stichting Perspectief. 'Het geeft ze ook zelfvertrouwen, want in het contact met de dieren, of het nou een paard is of geitjes, zie je het zelfvertrouwen groeien en dat is gewoon heel belangrijk.'



Geitjes knuffelen

Daarom kunnen de vrouwen en kinderen die in deze opvang terecht komen ook paardencoaching krijgen of kunnen ze contact maken met honden. Voor de feestelijke ingebruikname van de opgeknapte binnentuin staan er daarom voor de gelegenheid ook twee geiten op het gras. En dat werkt als een magneet op de kinderen die ermee mogen knuffelen. Een klein meisje staat vol overgave één van de geiten te borstelen. Op de vraag waarom ze dat leuk vindt, antwoordt ze: 'gewoon, de geit borstelen zodat hij een beetje rustig blijft.' Op de vraag of zij er zelf ook rustig van wordt zegt ze: 'Ja.'

Ook de gemeente is vertegenwoordigd bij de feestelijkheden, in de persooon van wethouder Kavita Parbhudayal. Ze is erg blij met de tuin en het doel van het project: 'Je komt hier niet vrijwillig. Je komt hier omdat het moet. Er is veel gebeurd dan thuis. En dan zit je hier en dan is het leuk om met dieren en met spelletjes op een leuke manier kinderen bezig te houden, anders dan de gerichte begeleiding naar een veilige situatie of weer naar een andere woning.'



Jurk vies

Ondertussen blijft het kleine meisje bij de geit driftig doorborstelen. Eigenlijk is ze wel bang dat haar mooie jurk vies wordt. Toch gaat ze door. 'Ik durf het gewoon, omdat de geiten toch niks gaan doen. Ik sta niet achter hun gelukkig!'