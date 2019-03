Over en uit voor Barney in Premier League na grote nederlaag

De Haagse dartlegende Raymond van Barneveld is uitgeschakeld in de Premier League Darts. Voor een volgepakt Ahoy in Rotterdam was de Hagenaar woensdagavond niet opgewassen tegen Daryl Gurney uit Noord-Ierland: 7-1. Hierdoor kan hij niet meer voorkomen dat hij laatste wordt en moet hij het toernooi vroegtijdig verlaten.

Voor een uitzinnig publiek, ruim 10.000 mensen van wie de meesten voor hem kwamen, zat Van Barneveld geen moment in de wedstrijd. Het was zijn eerste nederlaag ooit in Ahoy. Van Barneveld komt donderdag nog wel in actie, tegen lijstaanvoerder en landgenoot Michael van Gerwen.

'Het zat er gewoon niet in', zei Van Barneveld bij RTL7. 'Dat is heel vervelend en het was heel slecht. Maar ik heb het niet alleen hier verloren. Ik heb gewoon te weinig laten zien deze competitie. Vooraf heb ik getwijfeld of ik er nog wel aan moest beginnen. Mijn gevoel zei nee, maar daar heb ik niet naar geluisterd. Nu ben ik afgegaan voor eigen publiek. Dat is niet leuk.'

Laatste strohalm

Een week geleden pakte Van Barneveld zijn laatste strohalm door met 7-3 te winnen van de Duitse darter Max Hopp. Hij bleef na dat duel wel hekkensluiter in de Premier League. De 51-jarige Hagenaar gaf dinsdag aan te willen genieten van zijn afscheid voor het Nederlandse publiek.

Aan het eind van dit seizoen stopt 'Barney' na 35 jaar met darten. Hij werd in totaal vijf keer wereldkampioen. Zijn laatste WK-titel veroverde Van Barneveld in 2007. Eén keer kroonde hij zich tot winnaar van de Premier League; dat was in 2014.



