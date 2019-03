West Wekker: Uitspraak over mysterieuze schietpartij en Barney neemt afscheid

Goedemorgen! Op de dag af exact vijftig jaar geleden kondigden The Beatles aan definitief te stoppen met optreden. Maar wat gebeurt er vandaag? De rechtbank doet uitspraak over een schietpartij in Den Haag. En de dag van het grote afscheid in eigen land is aangebroken voor dartlegende Raymond van Barneveld. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?



Jaïro F. (45) hoort van de rechter of hij een gevangenisstraf krijgt voor zijn aandeel in een mysterieuze schietpartij. Hij bekende in 2017 op de Haagse Zuiderparklaan schoten te hebben gelost, maar trok die verklaring twee weken terug opeens weer in bij de rechtbank. Desondanks eiste het Openbaar Ministerie veertig maanden cel tegen de man.

Een dag nadat hij degradeerde uit de Premier League speelt Raymond van Barneveld zijn afscheidswedstrijd op Nederlandse bodem. De 51-jarige Hagenaar staat in de Rotterdamse tempel Ahoy tegenover landgenoot en lijstaanvoerder Michael van Gerwen. 'Barney' heeft eerder aangekondigd na dit seizoen te stoppen met darten.

Er zijn opnieuw wolkenvelden, in de middag komt er waarschijnlijk meer zon. Bij een zwakke wind (richtingen tussen west/noord) wordt het ongeveer 13 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog even weten:



Een week en een dag na de Provinciale Statenverkiezingen begint het werk voor alle verkozenen. Behalve in Flevoland, want in die provincie worden de uitgebrachte stemmen opnieuw geteld. Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de Eerste Kamer. En als de formatie in de provincies klaar is, kiezen de Statenleden ook hun dagelijks bestuur: de Gedeputeerde Staten.

De meeste Nederlandse volwassenen zijn tevreden over hun leven. Daarnaast is meer dan helft positief over hoe het algemeen gaat in onze samenleving. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het CBS. Bijna negen op de tien volwassenen lieten weten tevreden te zijn met hun leven, twee procent was ontevreden en twaalf procent zei niet ontevreden of tevreden te zijn. Het aantal tevreden mensen lag twee procentpunt hoger dan in 2013.

De politie heeft vorig jaar bijna 160.000 mensen verdacht van een misdrijf. Dat zijn er bijna 10.000 minder dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gaat het om 0,9 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder: 130.000 mannen en 30.000 vrouwen. In het afgelopen decennium daalde het aantal 12- tot 18-jarige verdachten van 44.000 in 2009 tot 16.000 in 2018. Onder volwassenen daalde het aantal verdachten met 42 procent.

In de tiendelige serie 'Nog lang niet versleten' duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. In deze aflevering: Rob Pronk. Rob is 71 jaar en speelt 1 keer per week walking footbal bij de ADO Old Stars. De ADO Old Stars zijn een groep mannen van boven de 60 die, onder begeleiding van een trainer van ADO met aangepaste regels voetballen bij HVV Laakkwartier. Daarnaast maakt Rob ook al vanaf zijn twaalfde muziek. Als gitarist en leadzanger van de band The Key treedt Rob nog steeds op.

In het portret staat de bijzondere Saskia Santoso centraal. Zij zet zich met hart en ziel in voor vluchtelingen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Verder aandacht voor het groepswonen door ouderen. We zoomen in op woongroep Ypenburg.