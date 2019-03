Uitstel sloop Theresiakerk Den Haag; omwonenden hebben nieuw plan

DEN HAAG -

Het is de 'Arc de Triomphe' van Den Haag en mag niet verdwijnen. Dat zegt een woordvoerder van de bewonersorganisatie 'Nieuw hart voor de wijk' over de Theresiakerk aan de Apeldoornselaan. Woensdag werd bekend dat de sloop van de kerk met een half jaar uitgesteld is om de organisatie de kans te geven een plan uit te werken om het kerkgebouw te behouden voor sloop.