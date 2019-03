Statenleden provincie moeten vanaf vandaag aan de bak

Zij moeten verklaren trouw te zijn aan de Grondwet en aan de andere wetten. Dat doen ze met een eed ('zo waarlijk helpe mij God almachtig') of een belofte ('dat beloof ik'). Daarmee worden ze officieel Statenlid.







In Zuid-Holland is Forum voor Democratie de grootste partij met elf zetels.Tweede is de VVD met tien. GroenLinks en D66 hebben ieder vijf statenleden. CDA, PvdA, en PVV komen per partij uit op vier. De ChristenUnie heeft drie zetels. 50Plus, Partij voor de Dieren, SP en SGP hebben elk twee Statenleden.

'Dubbel gevoel bij verkiezingen'

Commissaris van de Koning Jaap Smit hield een speech bij de installatie. Hij zei een dubbel gevoel te hebben overgehouden aan de verkiezingen. 'Het is te weinig gegaan over de provincies, landelijke thema's hadden de overhand.'

Eerste Kamer

De fractievoorzitters op het Provinciehuis in Den Haag zijn het afgelopen maandag al over één ding eens geworden. Hans Wiegel is zeer geschikt om de eerste gesprekken in Zuid-Holland te leiden. De VVD-coryfee is maandag door de fracties aangesteld als informateur.

Op 27 mei kiezen de Statenleden de Eerste Kamer. En als de formatie in de provincies klaar is, kiezen de Statenleden ook hun dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten.



