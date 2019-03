Hoger beroep agenten zaak Mitch Henriquez start maandag

DEN HAAG -

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begint maandag het hoger beroep tegen de twee agenten die veroordeeld zijn wegens betrokkenheid bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 in Den Haag. Henriquez overleed na zijn arrestatie, na een nekklem. De precieze oorzaak van zijn dood is nooit duidelijk geworden.