Ronnie Flex en Ilse DeLange op Parkpop

Ilse DeLange, Ronnie Flex & Deuxperience en Maan staan dit jaar op Parkpop. De organisatie maakte donderdag de eerste namen bekend van de artiesten die zondag 30 juni in het Haagse Zuiderpark optreden.

De 39ste editie wordt verder opgevrolijkt door Walk Off The Earth. Ook staan Blackbird en Judy Blank op het podium onder de naam 'Parkpop Roots'. De organisatie zal in de komende periode meer namen van de line-up bekendmaken.

Het zondagse feestje op Parkpop wordt voorafgegaan door Parkpop Saturday Night. Daar treden Tears For Fears, Triggerfinger, DI-RECT en vele anderen op.



