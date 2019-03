Vrijspraak voor mysterieuze schietpartij Zuiderparklaan Den Haag

De Haagse rechtbank heeft de 45-jarige Jairo F. vrijgesproken van een mysterieuze schietpartij op de Zuiderparklaan in Den Haag. De verdachte meldde zichzelf na de schietpartij op het politiebureau als de schutter, maar trok die bekentenis twee weken geleden bij de rechtbank opeens weer in.

Omwonenden hoorden op 2 september 2017 rond middernacht een aantal schoten. Politieagenten die snel op de Zuiderparklaan waren, konden geen slachtoffer vinden. Ook bij ziekenhuizen in de regio had niemand zich gemeld met een schotwond. De politie moest drie verdachten die waren aangehouden snel weer vrijlaten.

Twee maanden later meldde Jairo F. zich op het politiebureau Hoefkade in Den Haag. Hij wilde schoon schip maken, vertelde hij de agenten. Daarom kwam hij ook de schietpartij opbiechten. Hij had bij het Zuiderpark op iemand geschoten: een man, die eerst zijn moeder had uitgescholden, en vervolgens dreigend op hem was afgekomen. Hij had boven het hoofd van die man geschoten, vertelde F. tegen zijn verhoorders.



Schuld op zich nemen

Bij de rechtbank vertelde de Antilliaanse man twee weken geleden dat hij het verhaal op het politiebureau van A tot Z had verzonnen. Andere mensen wilden dat hij de schuld voor het schietincident op zich nam. 'Ik kwam er niet onderuit,' mompelde hij tegen de rechter. Hij wilde niet zeggen van wie hij een valse bekentenis moest afleggen. De officier van justitie hield de verdachte aan de bekentenis en eiste een celstraf van 40 maanden.

De rechtbank vindt echter dat de verklaringen van de man tijdens het politieverhoor niet betrouwbaar zijn. Er zitten volgens de rechtbank tegenstrijdigheden in en bovendien stroken ze niet met de verklaringen van omwonenden over de schietpartij. Daarom twijfelt de rechtbank eraan of hij echt de schoten heeft gelost op de Zuiderparklaan en wordt hij vrijgesproken.