Celstraf voor verstoppen wapens en drugs bij terminaal zieke man

De gevangenis in Alphen aan den Rijn. Foto: John van der Tol

VOORBURG -

Twee mannen van 34 en 44 zijn veroordeeld tot respectievelijk 2,5 jaar en 18 maanden cel voor het hebben van wapens en drugs. De 44-jarige man, die terminaal is, bekende dat hij gevraagd was de spullen te verstoppen. Het OM had vier en drie jaar cel geëist.