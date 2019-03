Voorwaardelijke celstraf voor man die 90 euro overmaakt aan broer bij IS

Iraakse soldaten met een vlag van terreurgroep IS | Foto: ANP

De 26-jarige Hagenaar die 90 euro overmaakte naar zijn broer bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier maanden cel tegen de man.

De Hagenaar stond toen terecht samen met drie anderen. Allemaal werden ze verdacht van het financieren van terreur.Tegen de andere verdachten werden celstraffen geëist tot twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De rechter legde de andere verdachten uiteindelijk lagere straffen op. Zo kreeg een vader die zijn zoon, die bij IS zat, 200 euro 'zakgeld' stuurde ook een voorwaardelijke celstraf van een maand.



Broers stuurden geld

Twee broers die geld stuurden naar een derde broer in Syrië of Irak, kregen 191 dagen cel waarvan respectievelijk 90 dagen en 100 dagen voorwaardelijk. Beide broers kregen ook een taakstraf van 240 uur.

Het financieren van de jihad is strafbaar. Het maakt daarbij niet uit waar de ontvanger het geld voor gebruikt. Wie een strijder steunt, steunt ook de strijd is het idee. Het OM heeft inmiddels tientallen mensen als verdachte aangemerkt in dit soort zaken.

