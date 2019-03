Forum voor Democratie: 'Geef ons een kans'

Rob Roos van Forum voor Democratie in Zuid-Holland wil dat de overige partijen zijn partij 'een kans geven' bij samenwerking in de Provinciale Staten. Dat zei hij tijdens de installatievergadering donderdagochtend op het provinciehuis in Den Haag.

Tijdens de speciale vergadering werden de 55 Statenleden geïnstalleerd, na de verkiezingen van 20 maart. Nadat zij waren beëdigd tot volksvertegenwoordiger, konden de fractievoorzitters hun visie geven op de verkiezingsuitslag en hun inzet voor de komende jaren uiteenzetten. Roos van Forum voor Democratie, na de verkiezingen de grootste partij in de Provinciale Staten met elf zetels, beet het spits af en feliciteerde DENK met hun komst en GroenLinks met hun verkiezingsoverwinning.

'Forum voor Democratie werd 2,5 jaar na oprichting de grootste van Nederland', zei Roos. Het succes van de partij legde hij als volgt uit: 'Wij kennen onze kiezers. Het zijn hardwerkende Nederlanders, die 's morgens vroeg in de file staan op weg naar hun werk, die iets van hun leven willen maken. Ze zijn goed genoeg om belasting te betalen, maar niet goed genoeg om mee te mogen praten.'



Pim Fortuyn, PVV en Trump

Volgens Roos zijn 'sterke signalen genegeerd', waardoor Forum voor Democratie heeft kunnen ontstaan. Pim Fortuyn, de opkomst van de PVV, Trump, Brexit. Elk signaal is afgedaan als populistisch, rechts-extremistisch, zelfs fascistisch. Dat vind ik verschrikkelijk', zei Roos.

Volgens de voorman van FvD in Zuid-Holland zijn 'kritische denkers' belangrijk voor de samenleving. Roos: 'Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je moet op z'n minst naar elkaar luisteren en het debat aangaan.'



Recht doen aan de kiezer

De inzet van Forum voor Democratie voor de komende vier jaar, ziet Roos als volgt: 'We werken graag mee met de goede mensen die hier zojuist zijn geïnstalleerd. Geef ons die kans. Laten we deze keer wel recht doen aan de kiezer. Zoals dat hoort in een gezonde democratie.'

Floor Vermeulen van de VVD, met tien zetels de tweede partij, zei dat de verkiezingsuitslag voelt als 'een duwtje in de rug van de kiezer'. Die kiezer zegt: 'Doorgaan, niet opgeven, we zijn op de goede weg. Maar natuurlijk moeten we zelf doorfietsen. De VVD heeft hard gewerkt om deze provincie klaar te maken voor de toekomst. Zuid-Holland is slimmer, schoner en sterker dan vier jaar geleden.'



GroenLinks heeft iets met het getal 66

GroenLinks ging van 3 naar 5 zetels bij de laatste verkiezingen en is daarmee de derde partij. Berend Potjer berekende dat het getal 66 steeds terugkeert. 'Van de 55 Statenleden zijn er 36 nieuw, dus 66 procent van de Statenleden is nieuw. En onze fractie is 66 procent groter geworden.' Ook Potjer feliciteerde Forum voor Democratie en DENK met hun komst in de Staten. 'Zij wonnen dankzij hun boodschap dat het tijd voor verandering is.'

Jacco Schonewille van ChristenUnie (drie zetels) sprak van een 'verwarrende en complexe' uitslag. Volgens de ChristenUnie moeten partijen bereid zijn om over hun politieke ideeën heen te stappen. 'Dat we niet zoeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten.'

