Stierenbrug bij Leiden gaat vijf weken dicht

Autoverkeer wordt omgeleid, overige weggebruikers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke pontonbrug of een veerpontje. De exacte data zijn nog niet bekend. Wel laat de gemeente Leiderdorp bij mediapartner Unity weten de werkzaamheden 'speciaal in de zomerperiode te laten plaatsvinden omdat er dan minder (schoolgaande) fietsers en voetgangers zijn. Ook is er dan minder autoverkeer en beroepsscheepvaart.'

Ondernemers in Leiderdorp kunnen zich nog de zomer van 2018 herinneren, toen de brug ook was dicht voor verkeer. De Leiderdorpse ondernemers werden toen volledig overrompeld door het tijdstip en duur van de werkzaamheden. Diezelfde ondernemers zijn nu bang dat precies hetzelfde gaat gebeuren, of zelfs erger. Afgelopen zomer was de brug namelijk steeds van één kant open. Nu gaat de brug helemaal op slot.

Leiderdorp, Leiden en provincie Zuid-Holland organiseren in april een informatiebijeenkomst voor ondernemers. In juni komt er een bijeenkomst voor inwoners.

Het vooraanzicht van de Stierenbrug