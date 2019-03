Cameratoezicht Weimarstraat vanwege vechtpartijen, straatraces en drugsgebruik

De fatale steekpartij in januari 2019 in de Weimarstraat | Foto: Regio15

In de strijd tegen de overlast op de Haagse Weimarstraat worden er camera's geplaatst. Burgemeester Pauline Krikke heeft besloten dat er cameratoezicht komt op de kruising met de Noorderbeekdwarsstraat. De Haagse gemeenteraad eiste eind januari al maatregelen.

De partijen waren geschrokken van onder meer vechtpartijen, zwerfafval, luide muziek, straatraces, drugsgebruik en rondscheurende auto's. Half januari vond er in de straat in het Regentessekwartier een fatale steekpartij plaats.

Het cameratoezicht is voor minimaal een half jaar ingesteld. Krikke: 'Ik kom geregeld in de Weimarstraat, ook 's avonds, om zelf te zien en te ervaren wat de problemen zijn. De aanpak van ondermijnende criminaliteit en de overlast die daarbij hoort, is voor mij een belangrijke prioriteit.'



'Rust en veiligheid moet snel terugkeren'

Raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat het stadsbestuur ingrijpt. 'De rust en veiligheid moet snel terugkeren. Ik kreeg erg veel klachten over terugkerende veiligheidsproblemen zoals geluidsoverlast, drugsverkeer, drugscriminaliteit, vechtpartijen en intimidatie', zegt Davituliani. Het raadslid spreekt de hoop uit dat met de camera de rust in de buurt terugkeert en de onrust tot het verleden behoort.

