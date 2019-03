Uitslaande brand bij machinefabriek in Noordwijkerhout onder controle

Bij machinefabriek DMN in Noordwijkerhout is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het dak aan de achterkant van het bedrijf aan de Smederij. De brand ontstond rond 13.30 uur, omstreeks 15.00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester.

De brand is ontstaan in een afzuiginstallatie. Die vloog in brand nadat vonken in de installatie terecht kwamen. De vonken kwamen van het slijpen in de metaalwerkplaats.

Niemand raakte gewond. 'Iedereen kon op tijd naar buiten,' aldus een woordvoerster van de brandweer. Het pand wordt geventileerd zodat de medewerkers snel naar binnen kunnen om hun spullen op te halen en naar huis kunnen.



Veel materieel

De brandweer verwachtte veel materieel nodig te hebben om de brand onder controle te krijgen. 'Daarom is er opgeschaald naar grote brand.' De brandweer voerde sloopwerkzaamheden uit om te controleren of het nog smeulde in de isolatie.