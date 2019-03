HTM wil bus 23 niet terug in Rijswijkse Muziekbuurt

De HTM wil bus 23 in de dienstregeling van 2020 niet terug laten keren in de Rijswijkse Muziekbuurt. Ook doet de bus volgend jaar opnieuw alleen in de zomer Kijkduin aan. Dat blijkt uit het vervoersplan wat de HTM heeft ingediend bij haar opdrachtgever: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De HTM laat sinds dit jaar bus 23 niet meer door de Rijswijkse Muziekbuurt rijden en kortte de lijn in de winterperiode in tot het Colijnplein in plaats van het eindpunt Kijkduin. Bus 18 werd geschrapt tussen Rijswijk en Clingendael. Bus 22 kwam daarvoor in de plaats tussen Rijswijk en station Den Haag Centraal. In het Benoordenhout zijn mensen daardoor aangewezen op andere buslijnen en een deel van de wijk is slechter bereikbaar geworden per bus.

Vooral in Rijswijk en de Haagse wijk Benoordenhout kwamen bewoners in verzet tegen de plannen en werd gehoopt op het terugdraaien van de maatregelen. Maar de HTM zegt tevreden te zijn over de wijziging in de dienstregeling.



Weinig reizigers

Volgens het vervoersbedrijf maken op deze routes weinig mensen gebruik van de bus. Het geld en de voertuigen die over blijven gaan nu naar populaire of nieuwe buslijnen. Uit de eerste analyses zou blijken dat de reizigers beter verdeeld worden over de bussen waardoor de voertuigen op drukke lijnen niet meer overvol zijn. De nieuwe snelbus 27 wordt volgens de HTM steeds beter gebruikt. Minder mensen stappen nu in bus 24 tussen station Den Haag Centraal en station Den Haag Mariahoeve.

In Rijswijk zijn mensen nog altijd boos over de andere route van bus 23. Zo schakelden bewoners onlangs nog mr. Frank Visser van SBS6 in voor juridisch advies. In het Benoordenhout maakte de VVD zich sterk voor beter busvervoer.



Meer trams in de spits

De HTM wil volgend jaar verschillende maatregelen nemen om het toegenomen vervoer in de spits op de diverse tramlijnen beter aan te kunnen. Daarvoor worden op sommige trajecten juist meer trams en op rustigere gedeeltes minder trams ingezet.

Bij mooi weer gaan de extra trams van lijn 9 al vanaf station Hollands Spoor in plaats van Den Haag Centraal naar het strand van Scheveningen rijden. De plannen van de HTM moeten nog wel goedgekeurd worden door de Metropoolregio en gemeentes en consumentenorganisaties mogen er ook nog hun mening over geven.

