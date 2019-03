Oud raadhuis Maasland te koop: slapen in de burgemeesterskamer

Slapen op de plek waar in de 19de eeuw de burgemeester zijn gasten ontving. Of werken op de plek waar mensen vroeger hun paspoort ophaalden en waar geliefden elkaar hun jawoord gaven. Het kan binnenkort, want het oude raadhuis van Maasland staat te koop.

Een vraagprijs is niet beschikbaar, de gemeente Midden-Delfland wil het verkopen via een inschrijvingsprocedure. Op die manier krijgen alle belangstellenden een gelijke kans. Het is dus niet zo dat de hoogste bieder automatisch de koper wordt van het pand aan de 's-Herenstraat.

De inventaris is inmiddels verwijderd, maar verder heeft het pand nog veel originele details. Zoals de twee loketten waar burgers hun paspoort of rijbewijs konden ophalen. De grote kluis is er ook nog, al is niet duidelijk waar de sleutel is. Het pand heeft veel ruimtes met het nodige achterstallig onderhoud, maar ademt nog wel de sfeer van vroeger uit.



Horeca of B&B

Het raadhuis dateert uit 1873 en is een gemeentelijk monument. Het wordt samen verkocht met het naastgelegen Huize Barendrecht uit 1717, een rijksmonument. Bart Muller is makelaar bij Reliplan, gespecialiseerd in de verkoop van kerken en maatschappelijk vastgoed. Volgens hem kan er horeca in komen, een B&B, of een combinatie. 'In ieder geval moet de Maaslander er iets aan hebben.'

'Het moet geen pokkenherrie worden', vindt een fietsende Maaslander. 'Ik woon hier voor mijn rust, dus horeca zie ik niet zo zitten.' Veel inwoners van Maasland hadden het raadhuis liever behouden voor het verenigingsleven, maar dat bleek uiteindelijk te duur. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met verkoop.



Afgelopen jaren in gebruik als pietenhuis

'Het is eeuwig zonde,' zegt een vrouw die in 1967 in de raadzaal is getrouwd. 'De afgelopen jaren was het nog in gebruik als pietenhuis. Het was leuk geweest als we er met ons koor hadden kunnen repeteren.'

De gemeente hoopt een koper te vinden die respectvol omgaat met de beeldbepalende panden. De gemeente zegt verder mee te werken aan ruime bestemmingsmogelijkheden. Geïnteresseerden kunnen zich tot vrijdag 24 mei melden bij Reliplan.

