Hete lente voor zeilsters met olympische ambitie

Voor een klein groepje zeilsters uit onze regio met olympische aspiraties breken spannende tijden aan. In twee olympische klassen (470 en 49erFX) gaat de strijd om het felbegeerde olympische ticket de beslissende fase in. Eind mei is bekend wie bij Tokio 2020 namens Oranje aan de start mag verschijnen in deze divisies.

Bij de 470-vrouwen zijn de koppels Afrodite Zegers/Lobke Berkhout en Anneloes van Veen/Mandy Mulder elkaars concurrenten. Deze strijd is extra pikant: Zegers uit Den Haag en Van Veen uit Naaldwijk zaten tot vorig jaar nog bij elkaar in de boot en eindigden onder meer als vierde tijdens Rio 2016. Na het teleurstellende WK van 2018 in Aarhus (twaalfde) besloot het duo de samenwerking te beëindigen.

Met een ervaren nieuwe teamgenoot - voor Van Veen is dat de Poeldijkse Mulder - proberen beide zeilsters nu alsnog kwalificatie voor Tokio 2020 af te dwingen. Het beste tweetal na de Prinses Sofia Cup en de EK in San Remo (9-14 mei) verdient het olympische ticket.



Huidige wereldkampioenen Bekkering en Duetz

In de 49erFX zijn er nog vier koppels in de olympische race. De huidige wereldkampioenen Annemiek Bekkering uit Den Haag en Annette Duetz uit Delft waren tijdens Rio 2016 (zevende) ook al van de partij. Na de wereldbeker in Genua (16-21 april) en de EK in Weymouth (13-19 mei) zijn de winnaars van de Nederlandse selectiestrijd bekend.

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester uit Voorburg (Laser Radial) en de Haagse windsurfster Lilian de Geus, regerend wereldkampioene in de RS:X-klasse, zijn al zeker van een olympisch ticket. Kiran Badloe, in 2018 goed voor WK-zilver, is dat in de RS:X-klasse nog niet. Samen met regerend wereldkampioen en tweevoudig olypisch kampioen trainingsmakker Dorien van Rijsselberghe heeft de Haagse windsurfer voor een eigen selectiesysteem gekozen. De nummer één van een fictief klassementje na de WK's van 2018, 2019 en 2020 gaat naar de Zomerspelen.

