Beschoten coffeeshops in Delft gaan tóch weer open

Coffeeshop The Game is meerdere keren beschoten | Foto: Regio15

De coffeeshops The Game en The Future in Delft worden binnenkort weer geopend. Dat heeft de eigenaar besloten, omdat hij beide wiettenten vooralsnog niet verkocht krijgt. Dat maakte burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag bekend tijdens een bijeenkomst in Delft. De twee coffeeshops werden het afgelopen jaar meerdere malen beschoten.

Bewoners van de Breestraat en Peperstraat zijn via een brief door burgemeester Marja van Bijsterveld op de hoogte gebracht van het plan om de coffeeshops te heropenen. Daarin is te lezen dat er de 'nodige maatregelen' worden genomen. Dat betekent extra rijdend toezicht en meer camera's, zoals eerder al het geval was.

Omwonenden hebben vorige maand tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis laten weten dat ze overlast ervaren van de coffeeshops. Daarbij ging het vooral om auto's die stationair draaien voor de deur en geluidsoverlast. De ondernemer heeft beloofd er alles aan te doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.



Zes incidenten

Tussen mei en oktober 2018 deden zich zes incidenten voor bij de coffeeshops, een sieradenwinkel en een zonnestudio. Voor drie gebeurtenissen zijn inmiddels zeven verdachten aangehouden, drie van hen zitten nog vast, zo lichtte het Openbaar Ministerie (OM) donderdag toe.

De aanslagen hebben een zware wissel getrokken op de politie in Delft. 'Dit zijn niet de doorsnee zaken', zei politiechef Ronald den Hertog. Naast de aanslagen op de coffeeshops werd vorig jaar ook Karel Pronk doodgeschoten. Het OM kijkt ook of er een verband is met de beschietingen bij de coffeeshops. 'Wij zien het niet', aldus officer van justitie Linda Dubbelman.

