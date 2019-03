'Verdriet vloeit over in vreugde', Hayarpi viert verblijfsvergunning met dichtbundel

'Verdriet vloeit over in vreugde' Hayarpi brengt dichtbundel uit

Hayarpi en haar familie wonen sinds negen jaar in Nederland. Het gezin met drie kinderen kwam niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning en dreigde te worden uitgezet. Ze vonden een schuilplaats in de Haagse Bethelkerk. Met een maandenlange non-stop kerkdienst werd hun uitzetting voorkomen.

De kerk is een warm thuis voor de familie geworden. 'Wij kregen steun van zoveel mensen. Zij hebben ons de moed gegeven om door te gaan.' Het geloof is voor Hayarpi in deze onzekere tijd een grote houvast geweest.



Het verlossende woord

Eind januari kwam er hoop toen de coalitiepartijen een akkoord bereikten over het kinderpardon. Het verlossende woord over een verblijfsvergunning kwam afgelopen dinsdag. De hele familie mag hier blijven. 'Verdriet vloeit over in vreugde', schrijft Hayarpi in het gedicht dat ze maakte na het goede nieuws.

De 21-jarige Armeens is blij dat ze verder kan met haar leven zonder de slopende onzekerheid. Ze stort zich nu volledig op haar studie econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Ook zal ze doorgaan met het schrijven van gedichten.