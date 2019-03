Dit zijn de gevaarlijkste provinciale wegen in onze regio

Zes procent van de wegen in Nederland geldt als 'provinciaal'. Toch leiden ze tot twintig procent van de verkeersdoden, 427 in de afgelopen vier jaar. De ANWB bracht de verkeersveiligheid in kaart en concludeert: het moet veiliger. Meer dan de helft van de provinciale wegen in Zuid-Holland geldt namelijk als onveilig.

In Zuid-Holland is in totaal 1058 kilometer aan weg onder de loep genomen. Ruim 54 procent daarvan is volgens de ANWB onveilig ingericht. Op meer dan de helft daarvan gebeuren veel ongelukken.

Op ruim een kwart van de wegen zijn in de afgelopen vier jaar maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in de komende vier jaar staan er nog de nodige maatregelen in de planning: bijna vijftien procent van de wegen wordt tussen 2019 en 2023 onder handen genomen.



Interactieve kaart

Op de interactieve kaart staan alle provinciale wegen van Nederland. De ANWB heeft per traject, een stuk weg tussen twee knooppunten, een score berekend. De kleur van het traject geeft de score ervan aan. Zo is een deel van de weg rood gekleurd als het een onveilig stuk is waarop relatief veel ongelukken gebeuren. In onze regio zijn dat bijvoorbeeld de N206 tussen Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp, de N446 tussen Leiderdorp en Hoogmade en de N443 bij Sassenheim.

Een gele weg is er één die volgens de ANWB veilig is ingericht, maar waar toch relatief veel ongelukken gebeuren. Voorbeelden daarvan zijn de N485 tussen Bodegraven en Nieuwerbrug en de N207 tussen Nieuw-Vennep en Leimuiden. Dan zijn er nog oranje wegen die onveilig zijn ingericht, maar waar weinig ongelukken gebeuren en groene wegen die veilig zijn met weinig ongelukken zoals de N206 tussen Noordwijkerhout en De Zilk.



Inzicht in gevaarlijke wegen

Met het onderzoek wil de ANWB de provincie meer inzicht geven in de gevaarlijkste wegen, zodat deze aangepakt kunnen worden. Te denken valt dan aan maatregelen als het aanleggen van rotondes en fietsstunnels, het verbreden van de berm en het afschermen van obstakels langs de weg.

