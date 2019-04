Dinsdag 2 april in Team West

- Duidelijke beelden van een man die zeven dure portemonnees steelt bij Hudson's Bay in Den Haag

- Avondwinkel Oostpoort in Delft is in november en in maart overvallen. We tonen beelden van beide overvallen, die door verschillende daders zijn gepleegd. Eén keer vertrok de overvaller zonder buit, de tweede keer werd de complete kassa meegenomen.

- Een bewoner van de Beatrixstraart in Poeldijk is in twee weken tijd twee keer gewelddadig overvallen door meerdere mannen. De politie is dringend op zoek naar getuigen en naar meer informatie.

- In een parkje in Leidschendam zijn twee tassen met daarin vier dode puppy's gevonden. Hoe de hondjes zijn overleden en wie de tassen daar heeft achtergelaten, is nog niet duidelijk.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

