Mesdag schildert 3 meter Scheveningen teveel op Panorama

Het Panorama van Mesdag klopt niet. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Het museum waar het schilderij in Den Haag te zien is, opent samen met de universiteit een tentoonstelling die in het teken staat van landmeten. En zo is de 'afwijking' aan het licht gekomen.

Het onderzoek stond onder leiding van Ramon Hanssen, hoogleraar bij de TU in Delft. 'Waarschijnlijk heeft Mesdag de vuurtoren in Katwijk en het gebouw dat nu Beelden Aan Zee is, iets te ver naar links geschilderd. Dat betekent dat hij op de Noordzee drie meter vergeten is en tussen Het Paviljoen en de Watertoren van Scheveningen heeft hij er wat bij verzonnen, want daar is het drie meter te breed.'

Het bijzondere van het onderzoek is dat er metingen konden worden gedaan in de tijd van Mesdag, eind negentiende eeuw. 'Je bevindt je in de omgeving van Mesdag in 1881. Eigenlijk kun je een stukje terug in de tijd en metingen uitvoeren die je anders niet kunt uitvoeren. Dat was heel interessant om een keer te kunnen doen', zegt Hanssen.



Dé exacte plek

Het achterhalen van dé exacte plek waar Mesdag stond voor zijn panorama was nog niet zo makkelijk. De onderzoekers kwamen er niet helemaal achter. Dat had dus te maken met de afwijking op het doek. Daarna kon met moderne apparatuur worden bepaald dat het doek afwijkt.

Ook voor het museum is de uitkomst van het onderzoek bijzonder. 'We kunnen nu naar de plek gaan en zeggen: daar stond Mesdag. Je ziet er nu weinig van, want er staan allemaal appartementencomplexen omheen. Maar misschien dat er ooit een tegeltje komt, zodat iedereen de plek op kan zoeken', zegt Prins.



Creëren van ruimtelijke illusie

Aanstaande zondag opent het museum samen met de TU Delft de tentoonstelling 'Vanaf het hoogste punt: Landmeten in Mesdags tijd'. Door de samenwerking wordt het creëren van ruimtelijke illusie en het nauwkeurig meten van afstanden uitgelicht. De tentoonstelling bij Panorama Mesdag is te zien tot en met 22 september.

De TU Delft heeft een grote collectie academisch erfgoed. Bijzonder in de samenwerking is dat de universiteit stukken uit eigen beheer beschikbaar heeft gesteld die normaal niet buiten het gebouw te zien zijn.

LEES OOK: Panorama-museum krijgt portret van Mesdag