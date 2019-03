'Stempel van fascisme en racisme is verschrikkelijk', vindt FvD-fractievoorzitter Zuid-Holland

FvD-fractievoorzitter in Zuid-Holland Rob Roos emotioneel over term fascisme

DEN HAAG -

Rob Roos, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FvD) in Zuid-Holland, vindt het verschrikkelijk dat zijn partij het stempel van populisme, racisme en fascisme opgedrukt krijgt. Hij ziet het als een persoonlijke aanval die nergens op gebaseerd is. Wel vindt hij dat de overwinningstoespraak van partijleider Thierry Baudet op de verkiezingsavond wat 'luchtiger' had gemogen.