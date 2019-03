OM eist celstraffen tegen Hagenaar en Delftenaar voor drugslab in Drenthe

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot drie jaar tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het produceren van amfetamine in een drugslab in het Drentse Eerste Exloërmond. Twee van de verdachten komen uit onze regio: een 64-jarige man uit Delft en een 31-jarige Hagenaar.

Het drugslab werd aangetroffen in een loods bij een woonboerderij in Eerste Exloërmond in de gemeente Borger-Odoorn. Tegen de eigenaar van de loods eist het OM anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. De tweede verdachte, een 64-jarige Delftenaar, zou als handlanger spullen die gebruikt worden bij de fabriceren van de drugs van en naar de loods hebben vervoerd. Daarvoor mag hij van het OM ook anderhalf jaar zitten. De man uit Den Haag hoorde drie jaar tegen zich eisen. Zijn dna werd op meerdere plekken in het lab en in de vrachtwagen aangetroffen. Hij wordt gezien als de maker van de drugs

De politie startte het onderzoek naar het drugslab vorig jaar na een aantal anonieme tips. Er werden camera's opgehangen en een observatieteam ingezet. Uiteindelijk werd het lab op 30 oktober 2018 opgerold. Het zou er sinds 1 juli van dat jaar hebben gezeten.



Bewoner bedreigd

De 51-jarige bewoner bleek de verhuurder van de loods te zijn. Tijdens de zitting beweerde hij in eerste instantie niet geweten te hebben waarvoor de loods werd gebruikt, meldt RTV Drenthe. Toen hij een vreemde geur rook besloot hij een kijkje te nemen. Hij ontdekte dat er drugs werden geproduceerd maar stapte niet naar de politie omdat hij zou worden bedreigd.

De Delftse chauffeur beweerde dat hij niet wist dat hij spullen voor een drugslab vervoerde.Hij dacht dat het pallets waren. Volgens hem is hij erin geluisd. De Hagenaar ontkende alle betrokkenheid en beriep zich verder op zijn zwijgrecht.



OM twijfelt niet aan schuld

Volgens de officier van justitie zijn alledrie de mannen betrokken bij het lab. Van de Hagenaar kan volgens haar worden bewezen dat hij in het lab drugs heeft gemaakt omdat zijn dna er is aangetroffen. De andere twee mannen zijn volgens het OM in ieder geval medeplichtig. De officier wees ook op het strafblad van de mannen. Zo bevond de Delftenaar zich tijdens de strafbare feiten nog in zijn proeftijd. Hij heeft nog 2091 dagen van zijn straf openstaan waarvan het OM vindt dat hij ze moet uitzitten. De Hagenaar werd een aantal jaar geleden nog veroordeeld voor een drugsgerelateerde zaak in België.

De advocaten van de verdachten zijn het hiet niet mee eens en eisen vrijspraak. Van de 31-jarige Hagenaar zou het dna verplaatst kunnen zijn, de bewoner zou niets te verwijten zijn omdat hij werd bedreigd en de Delftenaar zou eenvoudigweg van niets geweten hebben. De uitspraak over de zaak staat gepland voor 11 april.