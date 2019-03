West Wekker: behandeling zaak Abraham A. en Rewire festival begint

REGIO -

Goedemorgen! Precies vijftig jaar geleden won Lenny Kuhr het Eurovisie Songfestival met De Troubadour. Ook werd op deze dag in 1814 de Nederlandse Grondwet aangenomen. Maar ook vandaag gebeurt er van alles. Zo begint in Den Haag het Rewire-festival. Ook vindt de pro forma behandeling plaats van de zaak tegen Abraham A. Dit is de West Wekker!