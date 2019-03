HBS vestigt hoop op Ben van Dam (61): 'Dit is echt een zwarte bladzijde'

'Het was heel moeilijk om nee te zeggen', aldus Ben van Dam (61) over de reden waarom hij is ingegaan op het verzoek van HBS om het seizoen af te maken als interim-trainer. Nadat de Haagse club afgelopen maandag afscheid nam van hoofdcoach Marcel Koning kwam het bestuur uit bij de gepensioneerde oefenmeester, die bij HBS al werkzaam was als analist/scout en lid van de technische commissie.

De verloren Haagse derby tegen Quick (2-3) van afgelopen zondag was de directe aanleiding voor de breuk tussen Koning en hekkensluiter HBS. Van Dam - in het seizoen 2005-2006 op interim-basis al ad-interim bij Scheveningen en oud-trainer van onder meer het voormalige RVC/Rijswijk, Wilhelmus en DHC - moet proberen degradatie uit de derde divisie op zondag te voorkomen.

'Dit is zeker niet wat ik had verwacht', zegt Van Dam. 'Ik heb negen jaar geleden al afscheid genomen van de trainerij. Op zich ambieer ik deze functie helemaal niet. Alleen, ik wil HBS de helpende hand toesteken. Ik heb ja gezegd, dat betekent dat ik er alles aan ga doen om die jongens erin te houden. En als er morgen een nieuwe trainer is, stap ik net zo makkelijk weer opzij.'



'Heel grote pechfactor'

Hij weet als geen ander hoe het is om als trainer weggestuurd te worden, benadrukt Van Dam, en maakt dan ook niemand verwijten. 'Ik vind dat de groep en Marcel er alles aan hebben gedaan om het maximale eruit te halen. Er is ook gewoon een heel grote pechfactor geweest, dat er toch iedere week veel belangrijke spelers afwezig waren door blessures en schorsingen.'

Wat niet wegneemt dat de 'tussenpaus' zich ter dege bewust is van de zorgwekkende situatie waarin HBS zich bevindt. 'Dit is echt een zwarte bladzijde', verwoordt Van Dam. 'En ik hoop echt gigantisch voor de groep, maar ook voor de vereniging HBS, dat we onze huid nog gaan redden. En in ieder geval nog promotie-/degradatieduels kunnen gaan halen.'

LEES OOK: 'Ze spelen paniekvoetbal bij HBS door Marcel Koning weg te sturen'