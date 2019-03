Pijnlijke afsluiting van Premier League voor Barney tijdens afscheid in Ahoy

Raymond van Barneveld heeft in zijn afscheidswedstrijd in de Premier League niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 51-jarige darter uit Den Haag moest in een uitverkocht Ahoy zijn meerdere erkennen in landgenoot en wereldkampioen Michael van Gerwen, die hem met 7-1 kansloos liet.

Voor Van Barneveld, die bezig is aan zijn laatste jaar als profdarter, stond er in Rotterdam niets meer op het spel. Een dag eerder verloor de vijfvoudig wereldkampioen ook al met 7-1 van de Noord-Ier Daryl Gurney. Van Barneveld kon daardoor de laatste plaats in het klassement van de Premier League niet meer verlaten, waardoor hij al wist dat het toernooi na negen speelronden voor hem zou eindigen.

Het publiek stond massaal achter Van Barneveld, maar het hielp hem niet. Zijn enige game pakte hij bij een achterstand van 4-0.



Meer wedstrijden dan welke darter ook

Van Barneveld behaalde vier wereldtitels bij de British Darts Organisation (BDO): in 1998, 1999, 2003 en 2005. De Premier League begon in 2005 en een jaar later was Van Barneveld, bij zijn eerste jaar in de PDC (Professional Darts Corporation), direct aanwezig. Sindsdien was hij er elk jaar bij en speelde hij in totaal 211 wedstrijden, meer dan welke darter ook. Bij zijn veertiende en laatste editie moest hij voor het eerst voortijdig afscheid nemen.

De Nederlander won direct na zijn overstap naar de PDC ook het WK. Van Barneveld hoopt in december nog één keer mee te mogen doen aan het WK, waar hij zijn loopbaan wil afsluiten.