Schuur afgebrand in Rijswijk

Brand in Rijswijk | Foto: Gabi Gonzalez (Regio15)

Op het Julialaantje in Rijswijk is een schuurtje afgebrand. Omdat de locatie moeilijk te bereiken was, schaalde de brandweer de brand op naar een 'middelbrand'. Uiteindelijk was de brand vrij snel geblust.

Het schuurtje bevond zich naast een verzorgingstehuis op een terrein waar vroeger een bowlingbaan stond. Deze brandde in 2010 af. Omdat de eerste brandweerwagen de schuur moeilijk kon bereiken, moest er een tweede aan te pas komen die de brand van de andere kant benaderde. Een andere reden om de brand op te schalen, was dat het schuurtje zich tussen bomen bevond. Het vuur is daar niet op overgeslagen.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en wat er in de schuur stond. Wel meldt de brandweer dat er geen gewonden zijn gevallen.

