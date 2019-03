Van Barneveld gaat toch door: 'Hij maakt seizoen af'

Raymond van Barneveld gaat voorlopig toch door als professioneel darter. Het maakt het seizoen gewoon af. Dat zegt zijn manager Jaco van Bodegom. Van Barneveld zou donderdag uit emotie hebben gezegd dat hij per direct zou stoppen. 'Hij was vernederd en voelde schaamte, zegt Van Bodegom. Hij neemt nu even rust en gaat dan in beginsel door volgens planning.'

De 51-jarige Hagenaar wilde de pijlen opbergen vanwege teleurstellende resultaten en een gebrek aan vorm. Vrijdag heeft hij lange tijd met hem gebeld. 'Inmiddels is hij weer wat bij zinnen gekomen. Hij wil absoluut doorgaan.' Het was al bekend dat Van Barneveld na dit seizoen zou stoppen.

Van Barneveld ging donderdag in Ahoy, met 7-1 ten onderuit tegen Michael van Gerwen. De twee stonden tegenover elkaar in het kader van de Premier League Darts. 'In mijn eigen land word ik vernederd, twee keer met 7-1. Ik heb er genoeg van, ik ben moe en op', lichtte Van Barneveld zijn besluit toe op een persconferentie. Woensdag verloor hij ook al met 7-1 van de Noord-Ier Darryl Gurney.



'Ik doe niet mee voor de tweede plek'

'Iedereen weet dat ik privéproblemen heb en ik wilde hier nog een keer alles laten zien. Voor mijn fans, mijn familie en voor mezelf', zei hij

Over een kleine negen maanden begint het WK en mocht Van Barneveld zich hebben geplaatst dan ziet hij zichzelf daar geen rol spelen. 'Ik moet realistisch zijn. Ik ga niet winnen en ik doe niet mee voor de tweede plek', zei hij vrijdag ook.

Van Barneveld behaalde vier wereldtitels bij de British Darts Organisation (BDO), in 1998, 1999, 2003 en 2005. In 2007 won hij het WK bij de PDC (Professional Darts Corporation). In 2006 deed Van Barneveld voor het eerst mee aan de Premier League. Sindsdien was hij er elk jaar bij en speelde hij in totaal 211 wedstrijden, meer dan welke darter ook. Bij zijn veertiende en laatste editie moest hij voor het eerst voortijdig afscheid nemen.



Dartsketting symbolisch aan kleinzoon gegeven

Bij de opkomst van zijn wedstrijd gaf Van Barneveld zijn dartsketting symbolisch aan zijn kleinzoon. De Hagenaar, die Nederland aan het darten kreeg, gooide nog één keer zijn pijlen. Daarna nam hij afscheid van zijn 'Barney Army' en vervolgens van de dartssport.

