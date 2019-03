Bewoners Rijswijkse Muziekbuurt begrijpen niets van besluit HTM: 'ik kan echt janken'

De HTM wil bus 23 in de dienstregeling van 2020 niet terug laten keren in de Rijswijkse Muziekbuurt. De bewoners van de wijk zijn het er niet mee eens. 'Dit is een mokerslag'.

Bewoners van de Muziekbuurt in Rijswijk reageren emotioneel op het besluit van de HTM om de route van bus 23 aan te passen. In plaats van door de Muziekbuurt, gaat de bus direct van het station van Rijswijk naar de Boogaard. Vooral voor ouderen is dat geen goed nieuws. 'Er rijdt hier verder niks,' zegt een bewoner. 'Nu moet je helemaal naar De Boogaard lopen.'

Volgens de HTM stapten er bij de twee haltes in de Muziekbuurt weinig mensen in. Daarnaast rijdt de bus in de nieuwe dienstregeling vlotter door. 'Dat is voor veel mensen voordelig, maar voor sommige helaas nadelig.'