Geen middelbare school meer in Roelofarendsveen, Bonaventuracollege stopt ermee

Het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen houdt op te bestaan. Bij de start van het komende schooljaar is het aantal leerlingen op de school gehalveerd in vergelijking met vijf jaar geleden. Het bestuur zegt niets anders te kunnen dan de deuren te sluiten.

Voor het nieuwe schooljaar hebben zich 24 nieuwe brugklassers aangemeld, schrijft het overkoepelende schoolbestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) in een persbericht. 'Dit is te weinig om de school op een verantwoorde manier open te houden.'

Volgens SCOL is er 'alles aan gedaan' om de school aantrekkelijk te houden, door onder meer vmbo basis- en kaderonderwijs aan te bieden en het contact met het bedrijfsleven uit te breiden. 'Alles met het doel om modern passend onderwijs aan te bieden en met weinig leerlingen toch een breed aanbod mogelijk te maken', zegt het schoolbestuur.



'Veel inspanningen'

Wethouder Floris Schoonderwoerd vindt het vervelend dat het Bonaventuracollege verdwijnt. 'Het hebben van voortgezet onderwijs in de eigen gemeente is natuurlijk fijn', zegt hij. 'Echter, moeten we tegelijk constateren dat de daling van het aantal leerlingen al jaren geleden is ingezet en ondanks heel veel inspanningen niet is gestopt, maar zelfs fors heeft doorgezet.'

De school helpt leerlingen en medewerkers aan een passende oplossing. Alle 145 leerlingen kunnen overstappen naar drie andere scholen van de scholengroep in Leiderdorp of Leiden, zo'n vijftien kilometer verderop. Medewerkers die in vaste dienst zijn, krijgen een baan aangeboden op een andere school van SCOL. Voor personeel met een tijdelijk contract wordt gekeken waar vacatures ontstaan.



Leidse basisschool

Twee weken geleden maakte SCOL ook al bekend een klas van basisschool Joppensz in Leiden op te heffen. Vanwege het vertrek van de leraar van groep 8, moesten de kinderen abrupt van elkaar worden gescheiden. Voor twaalf van de vijftien leerlingen is een andere school gevonden. Drie kinderen hebben een plekje gekregen in een nieuwe gecombineerde groep 7/8.