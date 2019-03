Abraham A. over een maand voor de rechter voor moord op vader van vijf kinderen

De rechtbank in Den Haag behandelt vrijdag 3 mei de zaak tegen Abraham A. De 25-jarige A. zou vorige zomer in Leiden de 28-jarige Cherno hebben doodgestoken, tijdens een ruzie.

Vrijdag bleek op een voorbereidende zitting dat de reclassering twijfelt over een advies van deskundigen over een tbs-behandeling voor A.

Een van de opties is om hem ambulant te behandelen, een keer in de twee weken. De reclassering twijfelt of dat voldoende is. Een andere optie zou tbs met dwangverpleging zijn. Zo'n behandeling kan alleen in combinatie met een straf van vijf jaar en hoger.



Vader van vijf kinderen

De 28-jarige Cherno werd op 7 juli 2018 neergestoken op de galerij van een flat aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden. Hij was vader van vijf kinderen en voetbalde bij VV Leiden.

A. heeft toegegeven dat hij Cherno heeft gestoken. 'Het spijt mij, aan iedereen die gekomen is', zei hij tijdens een zitting in oktober.

