Lex Immers drie jaar langer bij ADO Den Haag: 'Het is en blijft mijn club'

Lex Immers is nog drie jaar lang te bewonderen in het shirt van ADO Den Haag. De middenvelder heeft zijn contract tot de zomer van 2022 verlengd. Na zijn actieve voetbalcarrière wordt hij jeugdtrainer bij de Haagse voetbalclub. Alle seizoenskaarthouders kregen vrijdagmorgen het nieuws van hem persoonlijk te horen.

'ADO Den Haag is en blijft mijn club. Ik draag ons mooie shirt nog altijd met veel trots', vertelt de ervaren middenvelder op de website van ADO. 'Ik kom al vanaf mijn negende bij ADO Den Haag en heb hier al ontzettend veel meegemaakt. De keuze om terug te keren in de zomer van 2017 heb ik op gevoel gemaakt en dat is een uitstekend besluit gebleken.'

Immers maakte in 2007 zijn debuut bij ADO en vertrok na een periode van vijf jaar naar Feyenoord. Via Cardiff City en Club Brugge streek hij in 2017 weer in Den Haag neer.