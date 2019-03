Scheveningseweg na half jaar eindelijk weer helemaal open

De Scheveningseweg is vanaf zaterdag weer open voor al het verkeer. Sinds augustus werd er aan de weg gewerkt, omdat de tramsporen verzakten.

Tijdens de werkzaamheden reden trams 1 en 9 niet en mochten auto's de straat niet in. Sinds enige tijd kunnen reizigers weer gebruikmaken van de tram. Een deel van de weg is ook open voor automobilisten. Vanaf zaterdag kan de hele weg weer gebruikt worden.

De werkzaamheden waren hard nodig; trams konden niet meer veilig over het spoor rijden. De fundering van de rails was verzakt. Er zijn ook nieuwe halteperrons geplaatst. 'Zo blijft stad en strand bereikbaar voor de groeiende stroom reizigers', zegt de gemeente. Ook is een deel van de weg opnieuw bestraat en vrijliggende fietspaden zijn geasfalteerd.



Nieuwe bomen

Langs de Scheveningseweg zijn in totaal ook 164 nieuwe bomen geplant. Er zijn ook bestaande bomen neergezet aan beide kanten van het tramspoor. Voor de werkzaamheden werden 121 bomen gekapt. Over het weghalen van de bomen is veel discussie geweest.

Omwonenden, de aannemer, uitvoerders, verkeersbegeleiders en de HTM zijn door wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) uitgenodigd om de weg samen officieel te openen tussen 10.30 uur en 11.30 uur. De werkzaamheden worden dan afgerond.

