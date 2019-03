Roemrucht verleden Holland Sport verteld in boek en Westdoc

Een Haagse voetbalvereniging met een roemrucht en spraakmakend verleden: zo wordt voetbalclub Holland Sport vaak omschreven. In 1971 fuseerde de vereniging met ADO en ontstond FC Den Haag, wat we nu kennen als ADO Den Haag. Dit weekend wordt op Omroep West de documentaire 'Opa, vertel eens over Holland Sport' uitgezonden en vrijdagavond komt het boek 'Je had er bij moeten zijn - mytes, fabels en souvenirs van Holland Sport', uit.

Ondanks dat er nog veel verhalen rondgaan over Holland Sport heeft de vereniging slechts zeventien jaar bestaan, van 1954 tot en met 1971. Volgens Chris Willemsen, co-auteur en uitgever van het boek 'Je had erbij moeten zijn', is zijn werk een feest der herkenning voor de mensen die Holland Sport nog hebben meegemaakt.

'Ja, het boek brengt de mensen weer helemaal terug. Je bent weer even terug op de Sportlaan, met de klemtoon op de laatste lettergreep, zoals de Hagenaar het uitspreekt', vertelt Willemsen.

Het idee voor het boek komt van de schrijver zelf, Martin van Zaanen. Hoewel hij is geboren in het jaar nadat Holland Sport werd opgeheven, is hij daar in de buurt geboren en getogen. Hij verbaasde zich over de verhalen die daar nog steeds rondgaan en dat zoveel mensen zeggen dat je erbij had moeten zijn. Zo kwam hij op het idee van het boek.



Een echt pareltje

Volgens Willemsen is het boek 'een echt pareltje', met veel herinneringen en portretten van populaire voetballers, zoals Bertus de Harder, Jan van Geen en Sjaak Roggeveen. Bovendien bevat het boek ruim 160 oude foto's, worden er geheimen onthuld van vroeger en zijn er oude kaartjes en originele portretfoto's in te vinden.

Maar wat maakte de club nou zo bijzonder? 'Het verhaal is dat Holland Sport het altijd moest hebben van inzet en karakter, van negentig minuten tot het gaatje gaan', legt Willemsen uit. 'Op een gegeven moment kwamen er zelfs hele goede voetballers bij, zodat er een goede balans ontstond. Denk aan Guus Haak, Jan Boskamp en Sjaak Roggeveen. Er kwamen steeds meer toeschouwers en de laatste drie jaar dat ze op het hoogste niveau speelden, werden ze zelfs een bedreiging voor de grotere clubs. Ze wonnen bijvoorbeeld van Ajax.'



Opa, vertel eens

Ook Omroep West staat stil bij de mooie verhalen van Holland Sport. Zaterdagmiddag wordt de Westdoc 'Opa, vertel eens over Holland Sport', uitgezonden. De documentaire gaat onder meer over de ontstaansgeschiedenis van de club in 1954, de dramatisch verloren kampioenswedstrijd tegen NAC in 1955, de rivaliteit met stadsgenoot ADO en de typische Holland Sport-spelers zoals Bertus de Harder, Wim Landman, Wim Zwarts, en Joop van Maurik.

De documentaire werd gemaakt door de Haagse broers Bart en Cees Grimbergen en werd in 1996 voor het eerst uitgezonden.

De Westdoc 'Opa, vertel eens over Holland Sport' is zaterdagmiddag vanaf 12.00 uur te zijn op TV West en wordt vervolgens tot 20.00 uur elk uur herhaald.